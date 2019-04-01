Отток средств из попавшего в январе под санацию МИнБанка продолжился в феврале. Банк понес крупные убытки в банковском секторе из-за доформирования резервов, а в его капитале образовалась «дыра» более чем на 16 млрд рублей. Эксперты указывают, что кредитный портфель банка, скорее всего, продолжит генерировать убытки.

Согласно отчетности российских банков за февраль, в январе из МИнБанка выводили средства и компании, и население, а в феврале динамика оттоков изменилась: деньги забрали лишь юрлица — 2,7 млрд рублей (в том числе 2 млрд с депозитов на срок свыше трех лет). Также из банка были изъяты межбанковские кредиты на 5,5 млрд рублей.

Для поддержания ликвидности МИнБанка ЦБ пришлось предоставить ему депозит еще на 10 млрд рублей, общий объем предоставленной ликвидности достиг 30 млрд рублей.

МИнБанк, как и в январе, стал лидером банковского сектора по убыткам. В феврале убыток сформировался на фоне формирования резервов и достиг 22,6 млрд рублей. Капитал банка при этом сократился на 34,4 млрд рублей, в результате чего в балансе образовалась «дыра» в размере 16,1 млрд.

По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, отрицательная переоценка качества активов повлекла досоздание резервов в феврале на 27,7 млрд рублей, что сказалось на финансовом результате. Второй фактор, повлиявший на капитал, — списание субординированных облигаций и займов на 9,5 млрд рублей.

По мнению главы направления банковских рейтингов агентства НКР Михаила Доронкина, в феврале отток клиентских средств оказался на порядок меньше, чем в январе. Свою роль сыграли в том числе увеличение банком в феврале ставок базовых рублевых депозитов на 0,5–0,75 процентного пункта и введение вклада сроком до 200 дней со ставкой 8% годовых.

При этом, как поясняет Доронкин, очевидно, что кредиты юрлицам продолжат генерировать основные убытки, поскольку даже предварительно «дыра» в капитале оценивалась регулятором на конец января не менее чем в 60 млрд рублей.