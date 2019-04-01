Представители компании Evison Holdings не удовлетворены решением суда и намерены обжаловать его

Арбитражный суд Амурской области наложил арест на 9,99% акций банка «Восточный», частично удовлетворив иск компании акционера банка Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс».



Как сообщает RNS , представители компании Evison Holdings, через которую инвестиционный фонд Baring Vostok владеет акциями банка «Восточный», не удовлетворены решением суда Амурской области и намерены его обжаловать, заявил представитель Baring Vostok.

Представители фонда «настаивали на своем ходатайстве об оставлении иска «Финвижн Холдингс» без рассмотрения, поскольку представили суду ордер государственного суда Англии и Уэльса, полученный 29 марта 2019 года, который содержит то же требование, что и ранее выданный ордер трибунала Лондонского международного третейского суда, — остановить ведение разбирательства по российскому гражданскому иску».

По их словам, в ордере также делается предупреждение об уголовной ответственности МК «Финвижн Холдингс», ее директору и любому иному лицу, извещенному о данном ордере, позволяющему МК «Финвижн Холдингс» продолжать такое разбирательство. При этом в ордере указано, что данным документом не преследуется цель запретить или оказать влияние на какие-либо действия или бездействие, совершенные российским судом или от его имени.

Ранее компания акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» подала ходатайство в Арбитражный суд Амурской области об аресте 9,99% акций банка «Восточный», принадлежащих компании Evison Holdings. По данным материалов суда, в понедельник, 1 апреля, Арбитражный суд Амурской области частично удовлетворил заявление «Финвижн Холдингс».



РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина, который представляет кипрскую Evison Holdings Limited, уточняет, что суд разрешил банку проводить допэмиссию акций.