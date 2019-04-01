Банк «Ренессанс Кредит» меняет свой фирменный стиль, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Работы по запуску нового фирменного стиля «Ренессанс Кредита» будут проходить в несколько этапов. С 1 апреля 2019 года изменилось визуальное оформление сайта, мобильного приложения, терминалов, официальных групп банка в социальных сетях, а также были обновлены рекламные коммуникации и дизайн точек продаж. Обновление дизайна интерьеров офисов и замена вывесок будут осуществляться постепенно.



«С момента последнего ребрендинга прошло десять лет. За это время бизнес банка существенно трансформировался с точки зрения продуктов. Значительное развитие получили наши дистанционные сервисы: интернет-банк, мобильное приложение, сайт. Технические особенности этих цифровых каналов и продиктовали нам необходимость смены фирменного стиля», — рассказал исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредита» Алексей Грибков. — Новый фирменный стиль отлично адаптируется под современные каналы коммуникации, что позволит бренду банка стать более узнаваемым как в цифровой среде, так и на улицах города».

Логотип «Ренессанс Кредита» претерпел изменения, которые затронули как написание наименования банка, так и используемое сочетание цветов. Знак дерева в логотипе трансформировался в заглавную букву «Р». Она имеет характерную форму листа, что является наследием предыдущего стиля, и дает прямую ассоциацию с названием банка. Новый знак отлично масштабируется и легко адаптируется к любым носителям в любой среде, подчеркивают в банке. Кроме того, буква «Р» легла в основу нового фирменного узора (паттерна). Так, переплетение нескольких букв образует символ ДНК, что, как поясняют в банке, указывает на неповторимый характер и идентичность бренда. Комбинация из двух «Р» складывается в знак бесконечности. Для бренда это зашифрованная миссия постоянного роста и развития, движения вперед и самосовершенствования, рассказали в «Ренессанс Кредите».

Цвета бренда — рубиновый и зеленый, которые, по задумке банка, символизируют динамичность, а также указывают на способность банка быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка, — приобрели новые оттенки в соответствии с современным трендами в дизайне. Кроме того, появился новый угольно-серый цвет — он дополняет рубиновый и зеленый и подчеркивает уравновешенность, зрелость и солидность бренда, отмечают в банке.

Написание наименования банка в новом логотипе наглядно демонстрирует смещение бизнес-фокусов, подчеркивают в финучреждении: «Ренессанс Кредит» — уже не монолайнер, специализирующийся исключительно на кредитовании, а универсальный ретейловый банк, предлагающий клиентам широкий спектр финансовых продуктов и услуг.

Изменения коснулись и рекламных коммуникаций: сообщения теперь размещаются в специальных «бабблах», что символизирует современный формат общения посредством мессенджеров и указывает на готовность банка к открытому диалогу с клиентами.

Смена фирменного стиля не влияет на операционную деятельность банка, не предполагает получение новой лицензии и не повлечет за собой изменение названия банка.

