Сбербанк открыл своей дочерней компании «Сбербанк Лизинг» кредитную линию на срок до 15 лет на финансирование приобретения 29 электропоездов на общую сумму 20,1 млрд рублей: 21 электропоезда модели ЭП2Д (14,2 млрд рублей) и восьми электропоездов «Иволга» (5,9 млрд рублей). Об этом сообщили в понедельник в Сбербанке.

Как уточняется, в рамках лизингового проекта «Сбербанк Лизинга» поезда приобрела Центральная пригородная пассажирская компания. В феврале этого года уже состоялась поставка первых электропоездов модели ЭП2Д.

«Комфортабельные и современные ЭП2Д закупаются в рамках программы по обновлению подвижного состава компании. Электропоезда «Иволга» поставляются для проекта «Московские центральные диаметры», — указано в релизе Сбербанка.



АО «Центральная ППК» — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, работающий в 11 регионах и обеспечивающий более 90% пригородных пассажирских перевозок Московского железнодорожного узла.