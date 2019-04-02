Банк «Открытие» практически превратит дочерний Росгосстрах Банк в монолайнер, который будет специализироваться на автокредитовании. Об этом на пресс-конференции объявил предправления банка «Открытие», председатель совета директоров Росгосстрах Банка Михаил Задорнов.

Он напомнил, что ранее планировалось присоединить небольшой банк к «Открытию», но потом эта стратегия была признана нецелесообразной.

«Более полугода назад мы от этой идеи отказались. Почему? Мы не увидели в этом объединении существенной бизнес-синергии. Между тем любое объединение банков — это огромные операционные, IT- и менеджерские затраты, которые заставляют отвлекаться от разработки и внедрения новых продуктов», — пояснил Задорнов.



Он уточнил, что Росгосстрах Банк — отдельная платформа с хорошей клиентской базой, которая может специализироваться на автокредитовании.