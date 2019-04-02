Росгосстрах Банк передал на баланс банка «Траст» ценных бумаг и кредитов на 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил предправления банка «ФК Открытие», председатель совета директоров Росгосстрах Банка Михаил Задорнов на пресс-конференции в ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас у Росгосстрах Банка абсолютно «чистый» баланс.

«Он и не был, как другие части группы, существенно заражен «токсичными» активами. Мы всего примерно на 3,8 миллиарда рублей ценных бумаг и кредитов передали на банк «Траст». У банка (Росгосстрах Банка. — Прим. Банки.ру) сейчас абсолютно «чистый» баланс, хороший капитал — более 10 миллиардов рублей», — отметил Задорнов.



Росгосстрах Банк вошел в группу «Открытие» в 2017 году. Изначально предполагалась интеграция двух банков в 2019 году, но от этих планов отказались. По словам Михаила Задорнова, в руководстве группы не увидели дополнительной бизнес-синергии от этого слияния. На базе Росгосстрах Банка было решено создать с банк с фокусом на автокредитование.