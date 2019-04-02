ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Абсолют Банка. В результате допэмиссии уставный капитал «Абсолюта» увеличился почти на 31,4% и составил 9 млрд 392,4 млн рублей, сообщили в кредитной организации.

По информации на сайте ЦБ, размер уставного капитала Абсолют Банка до допэмиссии — около 7 млрд 148,6 млн рублей.



Акции были приобретены действующими акционерами по закрытой подписке. Объем дополнительного вливания в капитал банка достиг 6 млрд рублей, уточняется в релизе.



«Акционеры точно в срок завершили плановое увеличение капитала Абсолют Банка. Нормативы достаточности капитала банка после увеличения капитала повысились еще примерно на 2,5 процентного пункта. Увеличение капитала создаст новые возможности для развития и реализации бизнес-стратегии банка с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса», — прокомментировала председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.