Росгосстрах Банк намерен к 2022 году нарастить долю в сегменте автокредитования до 10%. Это следует из обновленной бизнес-стратегии кредитной организации.

Банк планирует развивать кросс-продажи кредитных и страховых продуктов клиентам группы «Открытие», а также работать с юрлицами. В корпоративном направлении организация займется комплексным обслуживанием компаний из автобизнеса — автопроизводителей, дистрибьюторов, дилеров и сервисных компаний.

«Мы сконцентрируемся на партнерском канале — планируем открыть к 2022 году 700 точек продаж в автосалонах-партнерах, открыть порядка 170 точек легкой сети (мини-офисов). И в 2019 году мы планируем запустить ключевые кредитные продукты и также запустить финансирование автодилеров. Нам предстоит провести трансформацию текущей сети, мы видим, что часть текущей сети работает неэффективно, в нецелевых городах для развития автобизнеса. В следующие годы мы сфокусируемся на создании цифровой платформы, ориентированной на цифровой клиентский путь. Более половины сделок мы планируем проводить с помощью этой платформы», — рассказал на пресс-конференции главный исполнительный директор Росгосстрах Банка Алексей Токарев.



Банк «Открытие» объявил о создании собственного автобанка Ранее планировалось присоединить Росгосстрах Банк к «Открытию», но потом эта стратегия была признана нецелесообразной.

Согласно стратегии кредитной организации, банк получит положительный финансовый результат на горизонте трех лет — по итогам 2022 года он рассчитывает получить чистую прибыль в 5,5 млрд рублей. За тот же период Росгосстрах Банк намерен войти в топ-15 банков на рынке розничного кредитования. Помимо автокредитов, Росгосстрах Банк намерен увеличить выдачу необеспеченных потребительских ссуд и кредитных карт. Организация не намерена развивать ипотеку, продвигать зарплатные и инвестиционные продукты, а также привлекать депозиты физлиц.