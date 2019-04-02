Банк «Открытие» рассматривает возможность продажи части акций дочернего Росгосстрах Банка в 2022 году. Об этом на пресс-конференции сообщил предправления банка «Открытие», председатель совета директоров Росгосстрах Банка Михаил Задорнов. Как стало известно во вторник, до этого дочерняя структура будет развиваться отдельно от банковской группы и по сути превратится в банк-монолайнер, специализирующийся на автокредитовании.

Продажа пакета в Росгосстрах Банке состоится, когда банк выйдет на прибыль и покажет высокую отдачу на капитал. В стратегии кредитной организации заложена чистая прибыль на уровне 5,5 млрд рублей к 2022 году, а также достижение ROE (коэффициента рентабельности собственного капитала. — Прим. Банки.ру) на уровне 19%.

По словам Михаила Задорнова, группа «Открытие» сразу же определилась с возможностью дальнейшей продажи дочернего Росгосстрах Банка для более эффективной работы менеджмента.

«Пока мы четкий ориентир не определяем, но мы хотим, чтобы менеджмент ориентировался на такую доходность этого актива, которая бы интересовала покупателя, тогда они найдутся», — пояснил Задорнов.



Он также добавил, что конечная задача группы «Открытие» — приватизация и возврат Центральному банку части вложенных средств. Однако дальнейшая продажа пакета в Росгосстрах Банке не должна восприниматься как первый этап приватизации.

