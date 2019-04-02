ВЭБ считает сферой первостепенной важности развитие городской экономики и уже включился в соответствующую работу, рассказал председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Содержание разговора приводится на сайте Кремля.

Шувалов напомнил, что в России в городах проживает свыше 100 млн человек. Он проинформировал президента, что сейчас запускается сразу несколько проектов. Из слов главы госкорпорации следует, что изначально они будут реализовываться в 40 городах, а в целом планируется, что это будет сто самых крупных городов помимо Москвы и Петербурга, которые «меньше всего требуют поддержки». «Там, где нужно будет, мы также готовы участвовать в поддержке проектов в этих городах, но фокус не в столицах», — уточнил Шувалов. «Затем предложим партнерство тем городам и тем командам регионов и муниципальным властям, которые хотят проводить такие проекты при нашей поддержке», — указал он.

Относительно содержания проектов глава ВЭБа уточнил: «Это переработка твердых бытовых отходов, это чистая вода, это современный публичный городской общественный транспорт, это те формы поддержки, например, домов престарелых (они по‑другому сейчас называются) или формы поддержки организации досуга и проживания престарелых людей там, где можно продать такую услугу. Потому что большей частью, конечно, это бюджетные учреждения, но есть уже спрос в крупных городах и на рыночную услугу. Мы смотрим на возможности создания инфраструктуры для летнего отдыха детей вместе с муниципальными и региональными властями. То есть весь тот спектр, который позволяет построить город заново или создать новый облик. Это строительство современных кварталов, что делает «ДОМ.РФ», это поддержка экспортной услуги по привлечению иностранных туристов, что мы делаем с позиции РЭЦ (Российского экспортного центра)».

Шувалов подчеркнул, что, помимо такого плюса, как повышение привлекательности городов для их жителей, есть и «чисто экономическое измерение: приехал иностранный турист, потратил деньги или нет».

Глава ВЭБа дал понять, что в развитие городской экономики планируется активно вовлекать Корпорацию МСП. «Любой комфорт в городе и современная экономика без поддержки малого и среднего предпринимательства невозможны», — пояснил он.

«Мы свою задачу как координатора институтов развития видим в предоставлении крупного капитала для этих целей, которые в своей работе преследуют «ДОМ.РФ», МСП и РЭЦ», — отметил Шувалов.

По его словам, ВЭБ будет пытаться «концентрировать капитал там, где создаются межрегиональные крупные компании», поскольку «часто удобно иметь свою региональную компанию, которая обслуживает транспорт, которая занимается экологическими проблемами». В ответ на реплику президента о том, что это не всегда целесообразно с экономической точки зрения, Шувалов заметил, что «в таком межрегиональном аспекте это будет иметь смысл». «Наши партнеры здесь — РЖД, «Россети», «Ростелеком». С федеральными компаниями у нас выстраивается хороший партнерский диалог», — сказал глава ВЭБа.



В разговоре с Путиным руководитель госкорпорации также отметил, что ВЭБ по поручению президента включился в работу по всем национальным проектам. «Особая для нас задача — смотреть на любые проекты, которые порождают новые производства, товары и услуги через возможности экспорта», — добавил Шувалов.