Операторы горячей линии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) приняли 6 млн звонков с начала ее работы в ноябре 2004 года. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Горячая линия работает круглосуточно, без праздничных и выходных дней, постоянно совершенствуясь и адаптируясь к текущей нагрузке. Свою работу горячая линия начала в середине ноября 2004 года. За 14 лет ее работы количество обращений выросло более чем в 70 раз», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что операторы обрабатывают более 80 тыс. звонков ежемесячно.

Горячая линия информирует вкладчиков, кредиторов, заемщиков и иных потребителей финансовых услуг о системе страхования вкладов и деятельности АСВ, консультирует граждан в вопросах получения страхового возмещения, расчетов с кредиторами, обслуживания кредитов и по другим вопросам.

В АСВ указывают, что самые распространенные вопросы, интересующие пользователей горячей линии, — это ликвидация кредитных организаций, наступление страхового случая и обслуживание кредитов в ликвидируемых банках.