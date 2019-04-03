Некоторые граждане все же затруднились назвать самые надежные, по их мнению, финансовые организации

Экономически активное население России назвало самые надежные, по их мнению, банки. Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob для Банки.ру.



Так, более 70% россиян назвали самым надежным банком Сбербанк. На втором месте — его выбрали 50% опрошенных — ВТБ. Альфа-Банк занял третье место, и его считают одним из самых надежных 20% респондентов.

В первую пятерку вошел Газпромбанк — его выбрали 17% опрошенных, и Россельхозбанк — 13%.

10% опрошенных и менее доверяют Почта Банку, Тинькофф Банку, Райффайзенбанку и Совкомбанку. Менее 5% голосов получили Промсвязьбанк, Росбанк, банк «ФК Открытие», «Уралсиб», Хоум Кредит Банк, ЮниКредит Банк и МКБ.

Еще 6% затруднились выбрать самые надежные финансовые организации.

Как отмечается в исследовании, с увеличением возраста опрошенных снижается степень доверия к Сбербанку. Его выбирают 77% россиян моложе 24 лет, среди респондентов старше 45 лет — уже 69%. У Альфа-Банка также больше клиентов среди молодежи до 24 лет — 23%.

ВТБ выбирают респонденты с высоким доходом. Среди россиян с зарплатой до 25 тыс. рублей ВТБ назвали надежным банком 46%, так же считают 56% граждан с доходом от 45 тыс. рублей в месяц.