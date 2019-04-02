Связь-Банк получил в 2018 году 13,881 млрд рублей убытка против прибыли в 1,114 млрд годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованной накануне годовой отчетности банка.

Объем активов банка на 1 января 2019 года составил 316,896 млрд рублей против 260,27 млрд годом ранее. Собственные средства (капитал), рассчитанные в соответствии с положением Банка России № 646-П, на отчетную дату достигли 39,361 млрд (на 1 января 2018-го — 37,429 млрд по расчетам в соответствии с положением 395-П). Рост показателей связан в основном с реорганизацией Связь-Банка в форме присоединения к нему банка «Глобэкс», поясняется в финансовом документе.

Присоединение «Глобэкса» состоялось в ноябре прошлого года. Этот банк контролировался ВЭБом, как и Связь-Банк сейчас.

Одновременно опубликовал годовую отчетность Промсвязьбанк, на баланс которого может быть передан Связь-Банк.

Минфин рассказал об условиях передачи Связь-Банка на баланс Промсвязьбанка Промсвязьбанку не нужны «старые скелеты», заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Убыток Промсвязьбанка по итогам 2018 года составил 12,355 млрд рублей (годом ранее также был зафиксирован убыток, достигший 203,049 млрд), свидетельствует отчетность.



В декабре 2017-го ЦБ приступил к санации Промсвязьбанка с участием Фонда консолидации банковского сектора. Впоследствии было решено, что Промсвязьбанк станет опорным банком для оборонного сектора, сохранив и универсальные функции. Сейчас властями рассматривается вопрос о передаче Связь-Банка Промсвязьбанку — это идея ВЭБа, которому в свете его новой стратегии не нужен коммерческий банк внутри группы.