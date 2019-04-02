Чистая прибыль МТС Банка по РСБУ по итогам 2018 года снизилась на 31% и составила 1,39 млрд рублей против 2,03 млрд в 2017-м. Соответствующие данные приводятся в отчете и пресс-релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход банка за прошлый год вырос на 40% до 8,4 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы банка выросли до 8,07 млрд рублей, или на 17%. Операционный доход увеличился на 32% и составил 15,3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель МТС Банка увеличился на 35,3% и достиг 55,2 млрд рублей. Кредитный портфель показал рост на 11% до 92,8 млрд рублей.

Чистый доход финучреждения повысился до 13,8 млрд рублей с 10,3 млрд, а операционные расходы увеличились на 49% до 11,9 млрд рублей с 8 млрд в связи с инвестициями в стратегические проекты, такие как реорганизация IT-инфраструктуры, создание конвергентных финтехпродуктов, развертывание проекта по биометрической идентификации клиентов, запуск цифрового предложения для малого бизнеса.



«В 2018 году МТС Банк удвоил клиентскую базу (в том числе за счет абонентов МТС) и сегодня обслуживает порядка трех миллионов клиентов финансовых сервисов. Вывод продуктов в рамках digital-стратегии банка в новые цифровые каналы, улучшение качества обслуживания клиентов и использование возможностей Big Data оператора связи позволили в два раза увеличить продажи кредитных продуктов в розничном сегменте», — прокомментировали в банке.