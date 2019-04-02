Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка «Уралсиб» до уровня «В» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. Также подтвержден краткосрочный рейтинг банка на уровне «В».

«Операционные показатели банка «Уралсиб» значительно улучшились с тех пор, как в конце 2015 года в отношении банка были инициированы процедуры финансового оздоровления. Банк постепенно снижает объем проблемных и непрофильных активов, а также активов связанных сторон на своем балансе. В связи с этим мы полагаем, что он сможет поддерживать высокие показатели операционной деятельности в дальнейшем. Как следствие, мы повышаем долгосрочный рейтинг «Уралсиба» с «В-» до «В» и подтверждаем его краткосрочный рейтинг на уровне «В», — говорится в сообщении.

Агентство позитивно оценивает, что «Уралсиб» смог сохранить широкую филиальную сеть в российских регионах с исторически сильными позициями в Республике Башкортостан и Краснодарском крае. Это позволяет банку развивать бизнес в розничном сегменте и сегменте оказания услуг компаниям малого и среднего бизнеса, которые в настоящий момент являются его ключевыми стратегическими направлениями, считают в агентстве.

Банк по-прежнему подвержен рискам, связанным с проблемными кредитами, выданными в прошлые периоды, а также с кредитами связанным сторонам, хотя и продолжает работу по снижению их объема на своем балансе.

Агентство может предпринять негативное рейтинговое действие в отношении «Уралсиба» в случае значительного ухудшения показателей его операционной деятельности, обусловленного ростом расходов на формирование резервов по кредитам или прочими убытками, что не соответствует ожиданиям аналитиков. Рейтинг банка также может быть понижен, если объем кредитов, подверженных высокому риску, увеличится или если будет наблюдаться нестабильность структуры собственности банка, которая обусловит ослабление системы корпоративного управления.

Позитивное рейтинговое действие представляется агентству маловероятным на данном этапе. Повышение рейтингов будет зависеть от того, насколько успешно банк будет снижать зависимость от рисков, связанных с проблемными и непрофильными активами, а также с кредитами, выданными связанным сторонам.