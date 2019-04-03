Одним из способов отмены «зарплатного рабства» может стать обнуление комиссий за снятие наличных в банкоматах, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров. При этом организация сейчас проводит опрос работодателей о критериях выбора зарплатного проекта. Итоги этого опроса будут обсуждаться на заседании межведомственной рабочей группы по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг.

Как сообщают «Известия» , в пресс-службе ЦБ не ответили на вопрос, поддерживают ли в регуляторе предложение ФАС. В Госдуме не исключают возможность отмены такой комиссии.

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах Эта мера направлена на борьбу с «зарплатным рабством», пояснили в ведомстве.

Фактически «зарплатное рабство» в России было отменено в ноябре 2014 года, и сейчас каждый работник может выбрать банк, на карту которого он будет получать деньги. Однако на деле закон не работает, потому что ответственность для работодателей за его нарушение не предусмотрена.

Компании зачастую неохотно идут навстречу сотрудникам. Во-первых, для бухгалтерии это дополнительные сложности — перечислять деньги сотрудникам на счета разных банков. Во-вторых, чаще всего крупные компании, которые заключили соглашение о зарплатном проекте с каким-либо банком, получают от него льготные условия обслуживания.

В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому компаниям, препятствующим в перечислении зарплаты работникам в выбранный ими банк, будет грозить штраф в размере 10–20 тыс. рублей для руководителей и 30–50 тыс. рублей — для организаций. При этом срок, в течение которого работодатель обязан начать перечислять зарплату на новый счет, будет составлять 15 дней.

Ограничение комиссий за снятие наличных в банкоматах может дополнительно зарегулировать финансовые организации, привести к уменьшению пространства для маневра игроков рынка и ограничить конкуренцию, уверен вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимир Кудряшов. Для решения проблемы «зарплатного рабства» можно ужесточить санкции, повысить штрафы и законодательно запретить банкам заключать договоры по централизованному обслуживанию зарплатных клиентов, считает он.

У сотрудников должна быть по умолчанию возможность выбрать любую организацию для начисления денег самостоятельно, заявили «Известиям» в одном из банков, который входит в топ-20. Гражданин может по аналогии с госуслугами через Интернет указать финансовую компанию самостоятельно.

При обнулении комиссий за выдачу наличных банку придется брать все расходы на себя и вынуждено повышать стоимость других услуг, отметил директор по маркетингу Уральского Банка Реконструкции и Развития Алексей Мерзляков.

Начальник управления корпоративных продаж и зарплатных проектов МТС Банка Сергей Написанов уверен, что обнуление комиссий за снятие наличных в «чужих» банкоматах заставит финансовые организации запустить новые, более расширенные программы лояльности.