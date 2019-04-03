Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «ФК Открытие» до уровня «ruАА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruА» с «позитивным» прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга банка отражает усиление его позиции по капиталу вследствие завершения процедур финансового оздоровления банка и присоединения Бинбанка с 1 января 2019 года, а также сокращения объема проблемных активов, поясняют аналитики.

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, сильной ликвидностью, консервативной оценкой корпоративного управления и качества активов. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны собственника — Банка России», — отмечается в релизе «Эксперт РА» .

В числе прочего указано, что умеренно высокая оценка рыночных позиций обусловлена, с одной стороны, сильными конкурентными позициями банка на федеральном уровне и широкой сетью обособленных подразделений, с другой стороны, для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса по сегментам.

Повышение оценки запаса по капиталу связано с завершением финансового оздоровления банка путем передачи с баланса проблемных активов в ноябре 2018 года и увеличения капитала вследствие присоединения Бинбанка. В результате за период с 1 октября 2018 года по 1 февраля 2019-го запас капитала по абсорбированию убытков вырос с 10% до 20% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств, а норматив Н6 стал соблюдаться со значительным запасом и составил 13,8%. Объем недостаточно зарезервированных, по мнению агентства, кредитных рисков по проблемным клиентам составляет не более 5% основного капитала и не окажет существенного давления на показатели рентабельности, значительное влияние на которые в прошлом году оказало восстановление резервов (за 2018 год показатель ROE по РСБУ составил 2,4%, без учета изменения резервов — минус 18,3%).

О кредитном портфеле, в частности, говорится, что для него характерна высокая доля ссуд IV и V категорий качества (28,4%) и просроченной задолженности (18,1%) вследствие слабой кредитной политики, действовавшей в банке до введения временной администрации. С другой стороны, высокий уровень покрытия резервами данных кредитов и управления непрофильными активами существенно снижает риски дальнейшего давления на капитал. Корпоративный кредитный портфель характеризуется высокой отраслевой концентрацией и недостаточно сбалансированной структурой обеспечения.



Консервативные оценки стратегии развития и корпоративного управления обусловлены непродолжительным сроком работы новой команды топ-менеджмента в банке. В 2019 году банк намерен существенно нарастить позиции в обслуживании МСБ, в том числе в рамках проекта «Точка», а также в сегменте экспресс-гарантий для небольших компаний. Согласно стратегии, банк планирует увеличить рыночную долю по кредитованию юридических лиц до 4,3%, по кредитованию физических лиц — до 3,4%. На фоне столь активного роста важной задачей будет контроль качества кредитного портфеля и повышение эффективности деятельности, что, по ожиданиям банка, в конечном счете должно привести к достижению цели по ROЕ на уровне 18% по МСФО к 2020 году.

