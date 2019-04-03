Арбитражный суд Москвы по иску банка «ФК Открытие» признал незаконной выплату премии в размере 60 млн рублей бывшему вице-президенту Антону Сбытову и обязал его вернуть деньги кредитной организации.

Премия топ-менеджеру была выплачена 1 августа 2017 года по итогам первого полугодия за особые достижения в работе, пояснил представитель кредитной организации. При этом уже в сентябре в банк «ФК Открытие» для предотвращения банкротства была введена временная администрация, а по итогам года убыток составил около 400 млрд рублей. Представитель ЦБ, привлеченного к делу третьим лицом, поддержал истца.

Представитель Сбытова иск не признал. По его словам, его доверитель являлся вице-президентом, курирующим казначейство, и премию получил в связи с тем, что банк по итогам первого полугодия добился увеличения прибыли на 11% в годовом выражении — до 5 млрд рублей. Ответчик также заявил, что выплаты премий были хозяйственной деятельностью для банка, а оспариваемая выплата сопоставима с бонусом за 2016 год, когда Сбытов получил 80 млн рублей.

Банк «ФК Открытие» в августе 2018 года подал девять исков к своим бывшим топ-менеджерам с требованием вернуть премии, выплаченные им накануне санации в общем размере 414 млн рублей. Ответчиками, кроме Сбытова, являются бывший старший вице-президент Николай Яровой, бывшие вице-президенты Геннадий Жужлев и Максим Янпольский, экс-члены совета директоров Елена Будник и Татьяна Серебренникова, другие бывшие топ-менеджеры кредитной организации: Сергей Бабкин, Александр Тарабрин и Константин Чигирев.