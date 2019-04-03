Банковская группа «Зенит» показала положительный финансовый результат за 2018 год в размере 578 млн рублей. Такие данные консолидированной финансовой отчетности по МСФО приводятся в релизе одноименного головного банка группы.

Чистые операционные доходы за 2018 год выросли на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,543 млрд рублей.

«Ключевыми факторами положительного финансового результата стали меньшие расходы на резервы (совокупное снижение по всем статьям, отражающим изменение кредитного риска финансовых инструментов, составило 36%, или 1,164 млрд рублей)», — говорится в релизе.

В результате удешевления ресурсной базы, а также повышения доходности операций чистая процентная маржа (NIM) группы увеличилась с 3,4% в 2017 году до 3,7% по результатам 2018 года.

Отмечается, что группа продолжает снижать зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах сократилась до 2,9% по состоянию на 31 декабря 2018 года с 7,5% на 31 декабря 2017-го.

Кроме того, группа продолжает начатые в 2017 году меры по повышению качества кредитного портфеля, что позволяет сохранять расходы на создание резервов на уровне 2017 года (1,6% за 2018 год при уровне 2% по результатам 2017-го), указано в сообщении. Доля кредитов второй и третьей стадии в соответствии с МСФО 9 в общем кредитном портфеле снизилась до 8% (с 29% на 1 января 2018 года), отношение таких кредитов к капиталу составило 54% (против 198% на начало года).

В числе прочего сообщается, что группа существенно нарастила объем пассивов за счет средств клиентов (рост составил 19,9% за 2018 год).



«Банковская группа «Зенит» поддерживает высокие показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 14,4%, норматив достаточности капитала первого уровня — 9,5% (при нормативных значениях 8% и 6% соответственно)», — отмечается в релизе.