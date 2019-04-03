Центробанк опубликовал новый список кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг.

Как поясняет пресс-служба Банка России, регулятор в соответствии с собственным указанием от 6 ноября 2014 года № 3439-У размещает реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, на своем официальном сайте и в «Вестнике Банка России». Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг с даты опубликования указанного реестра в «Вестнике».

По состоянию на 3 апреля 2019 года в список входят 30 кредитных организаций (они перечислены у ЦБ по возрастанию номеров лицензий):

  1. Газпромбанк;
  2. Уральский Банк Реконструкции и Развития;
  3. «Санкт-Петербург»;
  4. Челиндбанк;
  5. Почта Банк;
  6. Дальневосточный Банк;
  7. Московский Индустриальный Банк;
  8. Запсибкомбанк;
  9. Совкомбанк;
  10. ВТБ;
  11. Альфа-Банк;
  12. РНКБ;
  13. «Восточный»;
  14. Сбербанк;
  15. Азиатско-Тихоокеанский Банк;
  16. Московский Кредитный Банк;
  17. «Открытие»;
  18. «Центр-инвест»;
  19. Киви Банк;
  20. МТС Банк;
  21. Росбанк;
  22. «Русский Стандарт»;
  23. Ситибанк;
  24. «Ак Барс»;
  25. Алмазэргиэнбанк;
  26. Тинькофф Банк;
  27. РНКО «Платежный Центр»;
  28. Райффайзенбанк;
  29. Россельхозбанк;
  30. НКО «Яндекс.Деньги».