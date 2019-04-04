В начале года совет директоров Альфа-Банка утвердил стратегию развития на 2019—2021 годы, положения которой связаны с цифровизацией бизнеса.

Как рассказал в интервью «Коммерсанту» главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, кредитная организация ставит перед собой цель вернуть первенство в мобильном банкинге, то есть первичным и ключевым центром взаимодействия с частными и корпоративными клиентами станет смартфон.

При этом, по его словам, Альфа-Банк намерен первым в России построить сеть следующего поколения и сделать возможным обслуживание в отделениях без паспорта и карт, только со смартфоном. Это будет принципиально новый клиентский опыт — отделение вполне может выглядеть похожим на то, что есть сейчас, но новый уровень цифровизации процессов позволит кратно быстрее обслужить клиентов и увести все рутинные операции в онлайн-каналы, добавил Верхошинский.

На вопрос о возможном отсутствии у клиента мобильного приложения или смартфона он ответил: «Клиент без смартфона — потенциально не наш клиент».



«Перемены уже начались. В отделениях Альфа-Банка уже доступно подтверждение ряда операций через push-уведомления и СМС. В ближайшее время мы утвердим новый формат отделений, отпилотируем его и начнем постепенное разворачивание. Тогда изменения будут заметны уже и визуально. Если к концу 2021 года мы подойдем с хорошо апробированной новой коммерческой моделью и, скажем, четверть или треть сети уже будет переформатирована, это хороший результат. Сокращения штата в этой связи не предусматриваем», — сообщил главный управляющий директор Альфа-Банка.

Также Альфа-Банк намерен быть первым в России безбумажным универсальным банком, а ключевым фактором успеха будет являться активное внедрение биометрии и электронной цифровой подписи, заявил Владимир Верхошинский.