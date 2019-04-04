Почта Банк не прогнозирует снижения ставок в сегменте розничного кредитования, заявил первый заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.

«Не видим большого потенциала по снижению ставок в сегменте розничного кредитования. Как нам кажется, рынок находится в балансе с точки зрения привлекательности, с одной стороны, и потенциала генерации прибыли — с другой», — сообщил Горшков.

Он отметил, что банки вводят различные программы лояльности и таким образом делятся с клиентами частью своей прибыли.

«Банки готовы щедро делиться с клиентами частью своей маржи за счет программ лояльности. Мы видим, что по кредитным картам все больше клиентов укладываются в грейс-период и получают кешбэки, бонусы и мили. По кредитным картам мы прогнозируем сохранение уровня номинальных ставок. В сегменте кредитования наличными ставки находятся на уровне ипотеки, это значит, что они на предельном значении и большой динамики ставок мы не увидим», — пояснил он.