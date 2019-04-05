Сбербанк и Московский Кредитный Банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тыс. рублей в части банкоматов из-за планового обновления программного обеспечения, связанного с определением шаблонов купюр, – так банкоматы учат отличать подделки, рассказали «Ведомостям» в кол-центре банка и его чате поддержки.

В феврале 2019 года банки при пересчете наличности из кассет банкнотоприемных устройств выявили изделия, имитирующие банкноты Банка России номиналом 5 тыс. рублей, рассказал представитель ЦБ и пояснил, что вброс был в «устройства с валидаторами устаревших модификаций, не соответствующих требованиям ЦБ.

Фальшивки попали в банкоматы со старыми валидаторами, которые распознают только три машиночитаемых признака подлинности купюр, объясняет сотрудник банка из топ-10: ЦБ разрешает устанавливать новые валидаторы, которые работают с четырьмя признаками, но эксплуатация старых не запрещена.

Источники издания уточнили, что атаки производились на банкоматы производства американской компании NCR, которая популярна в России. При этом в августе 2018 года NCR предупреждала банки о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. рублей, в тот раз проблема также затронула не все банкоматы, а только со старыми устройствами для проверки купюр, говорилось в ее сообщении.

В свою очередь, в Сбербанке опровергают информацию о каких-либо ограничениях на прием купюр в банкоматах, передает ТАСС .

«Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России», — сказали в пресс-службе.

В банке подчеркнули, что кредитная организация совместно с поставщиками устройств «постоянно реализует мероприятия, направленные на повышение уровня защиты, надежности и качества работы».