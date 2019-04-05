Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ попросил банки отчитаться обо всех точках обслуживания, расположенных на территории или вблизи крупных региональных рынков, а также «информировать незамедлительно» об изменениях в точках присутствия, пишут «Ведомости» .

Таким образом, регулятор всерьез взялся за борьбу с незаконным обналичиванием и другими сомнительными операциями, в которых участвуют торговые предприятия, констатирует один из собеседников издания, добавив, что на рынках находится большое скопление желающих поменять валюту на крупные суммы без подтверждения доходов.

Рынок — это большой агрегатор наличных денег, которые можно продавать за процент, но деньги надо где-то хранить, поэтому банковская ячейка — отличный вариант, пояснил собеседник издания и выразил уверенность, что банки с точками на рынках столкнутся с пристальным вниманием регулятора.

В марте ЦБ сообщил о том, что в 2018 году усилился переток теневой наличности из банковского сектора в небанковский: выросли транзитные операции по безналичной компенсации наличной выручки, продаваемой третьим лицам торговыми компаниями и дистрибуторами.



Осенью прошлого года ЦБ сообщил, что заметил сомнительные операции с наличной валютой, и рекомендовал банкам проверять источники происхождения средств, так как такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, сообщал регулятор.