МТС Банк увеличил капитал на 3,5 млрд рублей до 26,7 млрд путем размещения 13 марта 2019 года субординированных бессрочных облигаций серии 01СУБ. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка с первого по десятый полугодовой купон составила 13% годовых. Номинал одной ценной бумаги — 10 млн рублей. Предусмотрена возможность погашения облигаций по усмотрению эмитента. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

«Соответствие условий решения о выпуске субординированных бессрочных облигаций требованиям законодательства по включению привлеченных денежных средств в состав источников капитала банка согласовано службой текущего банковского надзора Банка России», — отмечается в сообщении финорганизации.