Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанка на уровне «AA(RU)» со «стабильным» прогнозом, а также рейтинг облигаций старшего необеспеченного долга на уровне «AA(RU)» и субординированных бессрочных облигаций на уровне «B-(RU)». Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте АКРА.

Подтверждение кредитных рейтингов РСХБ и его облигаций обусловлено сохранением основных компонентов оценки, в частности высокой системной значимости кредитной организации для российской экономики и очень сильной степени влияния государства на банк, поясняют аналитики.

«Вместе с тем РСХБ характеризуется умеренно низким уровнем оценки собственной кредитоспособности. ОСК банка отражает низкие оценки достаточности основного капитала и риск-профиля, а также достаточно высокую оценку бизнес-профиля при адекватных показателях фондирования и ликвидности», — говорится в релизе.

Так, риск-профиль РСХБ отражает значительный уровень проблемных кредитов на балансе банка. При этом агентство отмечает усилия банка, направленные на улучшение работы с заемщиками, что в будущем может привести к улучшению оценки качества кредитного портфеля и повышению уровня ОСК.

В кредитном портфеле банка сохраняется высокая доля кредитования инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и строительстве, которым присущи повышенные риски цикличности и сезонности, что является элементом повышенного риска по методологии АКРА. Дополнительным негативным фактором оценки риск-профиля является рост рыночного риска (около 100% основного капитала).



ОСК Россельхозбанка находится на уровне «bb+».