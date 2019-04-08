Арбитражный суд Московской области возобновил производство по заявлению конкурсного управляющего банка «Пушкино» о взыскании с экс-совладельца банка Алексея Алякина и 11 бывших руководителей организации 14,7 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявление конкурсного управляющего банка «Пушкино» — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — суд рассмотрит 3 июня.

Областной арбитраж 1 февраля 2017 года приостановил производство по этому заявлению до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов.



Суд 3 декабря 2013 года признал банк «Пушкино» банкротом. АСВ в феврале 2019 года сообщило, что банк «Пушкино» выплатил кредиторам первой очереди (вкладчики) 1,6 млрд рублей из общего долга в размере 23,3 млрд рублей.

Отзыв в сентябре 2013 года лицензии у банка «Пушкино» стал крупнейшим на тот момент страховым случаем для АСВ с предварительными выплатами вкладчикам в 20,2 млрд рублей. Банк до февраля 2013 года связывали с бизнесменом Алякиным, известным также по несостоявшейся сделке по покупке компании Potok (ранее Mirax) у Сергея Полонского. Алякин вышел из капитала банка в начале 2013 года.

Столичный арбитраж 14 января 2016 года признал индивидуального предпринимателя Алексея Алякина банкротом. В отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника суд назначил Роксану Кильмякову, которая была до этого временным управляющим. Заявление о банкротстве было направлено в суд самим Алякиным.