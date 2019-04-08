Клиенты Сбербанка столкнулись со сложностями в работе с приложением «Сбербанк Онлайн», сообщили Банки.ру несколько пользователей.

Приложение не позволяет совершить операции по картам и счетам. Кроме того, клиенты не видят через приложение все открытые карты.

В Сбербанке подтвердили перебои в работе мобильной версии.

«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы.