Временная администрация по управлению лишенным лицензии ВостСибтранскомбанком обнаружила признаки вывода денежных средств из кредитной организации, сообщает пресс-служба регулятора.

В ходе обследования кредитной организации в действиях должностных лиц банка установлены «признаки осуществления операций, направленных на вывод активов либо сокрытие ранее выведенных активов посредством заключения договоров уступки прав требований банка, осуществления кредитования заемщиков, имевших сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком, а также злоупотребления полномочиями», говорится в сообщении.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами ВостСибтранскомбанка, регулятор направил в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ «для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений».



Ранее ЦБ уже направлял информацию о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний.

В декабре сообщалось, что временная администрация ВостСибтранскомбанка выявила операции по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 200 млн рублей.

Лицензия у кредитной организации была отозвана 19 октября 2018 года по причине того, что значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) опустилось ниже 2%. Банк России направил в Арбитражный суд Иркутской области заявление о признании банка несостоятельным. Рассмотрение дела назначено на 29 апреля.