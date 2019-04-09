В этом году планируется увеличить объем кредитования МСБ почти до триллиона рублей, заявил Антон Силуанов

В 2019 году поставлена задача увеличить объем кредитов малому и среднему бизнесу более чем в десять раз. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на апрельской конференции ВШЭ.

«В этом году стоит задача увеличения кредитов малому и среднему бизнесу. В прошлом году объем составил 80 миллиардов рублей. В этом году собираемся добиться увеличения более чем в десять раз, под триллион рублей», — сказал он.



Силуанов также указал, что количество предпринимателей должно возрасти с 19 млн до 25 млн человек.