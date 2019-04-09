Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры, требовавшей признать недействительными заключенные в 2013–2014 годах сделки поставочного валютного опциона, по которым авиационная холдинговая компания «Сухой» должна была выплатить Сбербанку около 13,5 млрд рублей, сообщает «Прайм».

Решение по делу не будет опубликовано, поскольку разбирательство по просьбе Сбербанка проходило в закрытом режиме.

Условиями оспоренных договоров, в частности сделки поставочного валютного опциона с барьерным условием между банком и компанией, предполагалось списание со счетов «Сухого» в общей сложности 13,477 млрд рублей до 2018 года. Арбитраж Москвы в 2016 году принял обеспечительные меры по иску прокуратуры, запретив Сбербанку списывать средства по этим сделкам с расчетных счетов компании.