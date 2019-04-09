Суды выносят противоположные решения по абсолютно одинаковым искам банка «Открытие», посетовал президент кредитной организации Михаил Задорнов, выступая на XX апрельской конференции НИУ ВШЭ.

В 2017 году банк «Открытие» попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ. Убыток, накопленный предыдущими собственниками, оценивается в 390 млрд рублей. Эти средства новая администрация банка «Открытие» пытается вернуть через суд. Часть исков подана против бывших сотрудников банка, которые получили премии по итогам первого полугодия 2017 года. Примерно за месяц до ввода временной администрации в банк им заплатили бонусы в размере 1,7 млрд рублей.

По словам Задорнова, это «ни на чем не основанная и хорошая премия по понятным эмоциональным мотивам». В марте Арбитражный суд Москвы рассмотрел два иска против топ-менеджеров, но результат не устроил банк «Открытие».

Суд обязал бывшего вице-президента «ФК Открытие» вернуть 60 млн рублей премии банку Премия топ-менеджеру была выплачена 1 августа 2017 года по итогам первого полугодия за особые достижения в работе.

«Две недели назад по двум членам правления бывшего «Открытия» Арбитражный суд города Москвы, двое разных судей на один и тот же иск, с одними и теми же аргументами при одной позиции Центрального банка принимают два противоположных решения. Одно решение — вернуть премию банку «Открытие», другое решение — не возвращать. У нас, конечно, не прецедентное право, не английское право, но когда смотришь на такие вещи, у тебя кроме улыбки и дополнительного чувства юмора не возникает никаких вопросов. И подобного рода решений, к сожалению, в нашей судебной системе множество», — отметил Задорнов. Он подчеркнул, что такие случаи не способствуют доверию к судебной системе.

По данным банка «Открытие», завышенные бонусы получили около 80 человек из числа бывших сотрудников. 70 из них вернули премии добровольно, добавил Задорнов.