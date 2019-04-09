Агентство по страхованию вкладов 9 апреля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Финарс Банка к субсидиарной ответственности в общем размере 86,108 млн рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Напомним, лицензия у Финарс Банка была отозвана 21 апреля 2017 года. Столичный арбитраж в июне 2017-го принял решение о принудительной ликвидации Финарс Банка. Однако позже стало известно, что АСВ, выполнявшее функции ликвидатора, подало иск о банкротстве кредитной организации. В марте этого года иск был удовлетворен.

Ответчиками по новому иску АСВ значатся четыре человека: Авдеев В. В., Макарова В. В., Болдина Е. А. и Борисенкова М. А. Уточним, что Вероника Макарова занимала должность предправления Финарс Банка и входила в его совет директоров. Елена Болдина была членом правления.

Как следует из сегодняшнего сообщения, АСВ в ходе конкурсного производства установило, что контролирующими лицами банка совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, а также было допущено формирование на балансе безнадежной дебиторской задолженности неустановленных лиц, что причинило банку ущерб и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.



Размер ответственности в иске рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов, уточняют в АСВ.