«Дыра» в балансе РТС-Банка, то есть отрицательная разница между его активами и обязательствами, на момент отзыва лицензии составила около 459 млн рублей, свидетельствуют данные опубликованного во вторник отчета ЦБ о финансовом состоянии кредитной организации .

Так, стоимость активов банка на 14 марта 2019 года по итогам финансового обследования оценивается чуть более чем в 890 млн рублей, в то время как в бухгалтерском балансе банка значится почти 1,448 млрд. Пересмотр показателя связан прежде всего с корректировкой величины чистой ссудной задолженности, оцениваемой по амортизированной стоимости, с 1,192 млрд до 637 млн рублей.

Обязательства банка превышают 1,349 млрд рублей, из которых средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, составляют почти 1,334 млрд, в том числе средства физлиц и индивидуальных предпринимателей — около 487 млн.



Агентство по страхованию вкладов ранее оценило объем страховых выплат клиентам РТС-Банка в 428,5 млн рублей.