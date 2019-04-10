«Дыра» в балансе Роскомснаббанка достигает почти 7,4 млрд рублей, свидетельствуют данные, опубликованные в «Вестнике Банка России».

Согласно отчету о финансовом состоянии банка, его активы на дату отзыва лицензии (7 марта этого года) оцениваются по результатам обследования в 15,752 млрд рублей при собственной оценке банка по балансу почти в 25,451 млрд. Корректировка была произведена за счет статей «чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости» (11,535 млрд рублей по итогам обследования против 15,267 млрд в бухгалтерском балансе банка) и «прочие активы» (1,111 млрд против почти 7,077 млрд).

Обязательства Роскомснаббанка превышают 23,131 млрд рублей. Цифра немного скорректирована (с 23,048 млрд рублей в банковских документах бухучета) за счет статьи «резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон». В общей сумме обязательств банка более 21,845 млрд рублей приходится на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в том числе около 17,899 млрд — на средства физлиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами Роскомснаббанка превышает 7,379 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что объем страховых выплат вкладчикам кредитной организации может составить около 17,3 млрд рублей. Согласно данным на сайте АСВ, по состоянию на 8 апреля выплачено уже 16,3 млрд.

Отзывая лицензию у Роскомснаббанка (бывшего Башкомснаббанка), ЦБ, в частности, указывал на «недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов — юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды».



«Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента — юридического лица (так называемой краудфандинговой платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения», — пояснял регулятор.

