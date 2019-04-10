Комиссии инвестиционных банков, работающих на российском рынке, в январе — марте 2019 года составили 32,5 млн долларов, что является минимальным значением с I квартала 2015 года, когда они получили 32,27 млн долларов, подсчитали аналитики Refinitiv.

Как сообщают «Ведомости» , заработок банкиров в сегменте размещения облигаций упал почти вдвое по сравнению с I кварталом 2018 года, а комиссионные за сделки M&A (слияния и поглощения) упали почти в четыре раза за тот же период; но при этом увеличить сборы комиссий удалось на рынке акций, причем в пять раз: вознаграждения инвестбанкиров выросли до 7,33 млн долларов против 1,45 млн долларов годом ранее.

Практически половину всех комиссий заработал «ВТБ Капитал» — 15,2 млн долларов, это 46,8% рынка, а также крупнейшими игроками стали Газпромбанк с 5,1 млн долларов комиссий и Citi с 2,2 млн долларов.

По мнению экспертов, востребованность многих инвестиционно-банковских продуктов зависит от состояния рынков капитала и настроения инвесторов в отношении российского риска, а рынки в последние годы волатильны, и настроения инвесторов часто меняются, в основном под влиянием внешних факторов, что в итоге в определенные периоды ведет к общему снижению количества сделок и зависимости от отдельных крупных сделок размера комиссионных.

Чтобы картина изменилась и комиссии выросли, будет достаточно нескольких крупных сделок, замечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин и добавляет, что, возможно, такие сделки уже намечены, просто эмитенты пока выжидают момент: если ЦБ до конца года перейдет к снижению ключевой ставки (или хотя бы намекнет на ее снижение в начале следующего года), доходности начнут снижаться и российские эмитенты смогут размещаться дешевле.