Кредитные организации получат право принимать решение о неухудшении оценки качества обслуживания долга по ипотечным ссудам, выданным заемщикам, которые решат воспользоваться ипотечными каникулами, вне зависимости от оценки их финансового положения. Проект соответствующих изменений в положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» размещен для публичного обсуждения.

В сообщении пресс-службы ЦБ поясняется, что в результате банки смогут не увеличивать по таким кредитам размер формируемых резервов на возможные потери.



Как уточняется, проект нормативного акта разработан в развитие принятого Госдумой РФ в первом чтении законопроекта, который закрепляет право заемщика, попавшего в трудную жизненную ситуацию, приостановить исполнение своих обязательств по погашению суммы основного долга и уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в течение определенного льготного периода.