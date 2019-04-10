Независимый член совета директоров Восточного Банка Николай Варма подал заявление о добровольном выходе из состава совета, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник, близкий к банку, а также знакомый Вармы. Заявление, по словам источников, датировано 10 апреля.



В среду, 10 апреля, должно было состояться заседание совета директоров, в повестку которого входил вопрос о смене и. о. председателя правления банка Александра Нестеренко. Он был назначен на этот пост осенью 2018 года как компромиссная фигура для двух групп конфликтующих акционеров «Восточного»: фонда Baring Vostok (52%) и «Финвижн» Артема Аветисяна (32%). Отставку Нестеренко инициировала группа акционеров, связанная с «Финвижн».

После выхода Вармы из состава совета директоров заседание об отставке не состоится, потому что достичь кворума не удастся, заметил источник издания. Согласно уставу, кворум для совета директоров — присутствие не менее половины его членов.



В совете директоров банка девять членов: по четыре от двух групп акционеров (Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров), а также один независимый директор. Трое членов СД от Baring — его председатель Майкл Калви и партнеры фонда Иван Зюзин и Филипп Дельпаль — находятся за решеткой по подозрению в мошенничестве, дело против них возбуждено по заявлению партнера Аветисяна и миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. От Baring в совете директоров остался Григорий Жданов.

После выхода Вармы из совета директоров четыре представителя «Финвижн» не могут обеспечить кворум для заседания, если в нем не будет участвовать Григорий Жданов, выдвинутый Baring,

«Варма действительно неожиданно написал заявление о выходе, в связи с этим заседание [по отставке главы банка] перенесли», — сказал собеседник РБК, отметив, что новой даты проведения заседания пока нет, но вопрос об отставке Нестеренко в повестке остался. Жданов может не являться на заседания, что позволит блокировать деятельность совета директоров банка, новый состав СД будет кумулятивно утвержден на общем собрании акционеров «Восточного» летом, подчеркнул источник издания, знакомый с ситуацией.