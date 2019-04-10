Сбербанк устранил сбой в работе систем, в результате которого ряд клиентов столкнулись с проблемами при проведении операций в «Сбербанке Онлайн» и через устройства самообслуживания кредитной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.



«Сбой устранен, все системы Сбербанка работают в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на очередной сбой В ответ на жалобы в Сбербанке рекомендовали воспользоваться приложением после 13 часов.

Ранее в пресс-службе банка уточнили, что проблемы с проведением операций вызваны техническими причинами.

В понедельник, 8 апреля, клиенты Сбербанка также столкнулись с проблемами при использовании «Сбербанка Онлайн» и банкоматов.