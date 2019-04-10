Чистая прибыль банковского сектора России в 2019 году составит 20—25 млрд долларов. Согласно текущему курсу доллара, в пересчете на рубли этот интервал охватывает от 1,3 трлн до примерно 1,6 трлн рублей, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P.

За 2018 год, по данным ЦБ, чистая прибыль банковского сектора РФ составила 1,34 трлн рублей, превысив результат 2017 года в 1,7 раза.

«Мы ожидаем, что прибыльность российских банков в 2019 году немного улучшится, до 20—25 млрд долларов», — говорится в сообщении агентства. При этом волатильные процентные ставки и конкуренция продолжат сдерживать темпы роста прибыльности банков РФ, считают его эксперты.

В то же время качество кредитов банков РФ, согласно прогнозу, сохранится на текущем уровне в ближайшие год-полтора. Эксперты агентства также ожидают, что корпоративное кредитование вырастет примерно на 10% в 2019 году, в то время как кредитование физлиц замедлится до 15—17% после увеличения на 22% в 2018 году.

Кроме того, из 17 рейтингуемых S&P банков РФ у 11 прогноз по рейтингам «стабильный», у трех — «позитивный», еще у трех — «негативный».

«Негативные прогнозы в основном связаны с банковскими факторами, а не с общесистемными рисками. Мы присвоили «позитивный» прогноз тем организациям, которые, как мы ожидаем, будут поглощены более сильными игроками, поскольку такие слияния и поглощения способствуют повышению кредитоспособности приобретенных банков», — поясняется также в отчете.