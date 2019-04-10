ВТБ предупреждает о недоступности интернет-банка и мобильного приложения «ВТБ-Онлайн» для физических лиц в ночь на 11 апреля в связи с плановыми обновлениями. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.



«11 апреля 2019 года с 00:00 до 2:00 (по московскому времени) будут проводиться плановые обновления информационных систем банка. Во время работ будут недоступны интернет-банк и мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» для физических лиц», — сообщают в банке.

После окончания работ все виды обслуживания будут вновь доступны в штатном режиме, обещают в ВТБ.