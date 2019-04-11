Банк России подготовил доклад о системных рисках, связанных с высокой долговой нагрузкой крупных компаний, и об инструментах по ограничению этих рисков. Ключевые моменты материала, опубликованного для консультаций с участниками рынка, отмечены в сообщении пресс-службы ЦБ.

Регулятор констатирует, что на фоне постепенного сокращения внешнего долга российских нефинансовых организаций увеличились их обязательства перед российским банковским сектором. При этом значимо повысилась концентрация рисков банковских кредитных портфелей на крупных корпоративных заемщиках. Некоторые из этих заемщиков уже характеризуются высоким уровнем долговой нагрузки либо устойчиво к нему приближаются.

В ЦБ подчеркивают, что, как показывает опыт России и зарубежных стран, высокая долговая нагрузка корпоративного сектора является источником системных рисков. В среднесрочной перспективе значительный накопленный финансовый долг повышает уязвимость к стрессовым событиям как отдельных компаний, так и экономики в целом.

«С учетом международного опыта в области ограничения системных рисков, связанных с высокой долговой нагрузкой корпоративного сектора, а также имеющегося в распоряжении Банка России инструментария выработаны подходы возможного внедрения таких мер в российское банковское регулирование. Предполагается использовать механизм контрциклического регулирования, в соответствии с которым меры будут вводиться на повышательной фазе финансового цикла для поддержания устойчивости банков в случае реализации рисков в будущем. На нисходящей фазе регулирование может быть ослаблено, что позволит банкам покрыть потери за счет сформированного ранее капитала и продолжить кредитование экономики», — разъясняют в ЦБ предлагаемую концепцию.

Так, банку при принятии решения о кредитовании (вложении в долговые ценные бумаги) корпоративного заемщика с величиной задолженности перед этим банком свыше 100 млрд рублей предлагается проводить его проверку на соответствие критериям высокой долговой нагрузки. Поскольку кредитование крупнейших компаний сосредоточено главным образом в системно значимых банках, регулирование предполагается применять прежде всего в отношении крупных кредитных организаций.



Планируется, что обсуждение доклада с профессиональным сообществом и всеми заинтересованными сторонами будет завершено до 13 мая 2019 года включительно. По итогам дискуссии Банк России может ввести показатели долговой нагрузки компаний в режиме мониторинга. В зависимости от его результатов далее может быть принято решение об их введении в регулирование в качестве параметров для установления значений надбавок к коэффициентам риска в целях расчета нормативов достаточности капитала.