Газпромбанк выпустит трехлетние облигации на 1,5 млрд рублей с эффективной доходностью к погашению в диапазоне 8,76—8,75% годовых (в зависимости от времени приобретения), рассказали Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

Ценные бумаги будут доступны как институциональным, так и розничным инвесторам. Однако маркетинговая стратегия банка предполагает широкую продажу облигаций клиентам банка в отделениях. Именно поэтому размещение будет продолжаться с 15 апреля по 31 мая или до дня продажи последней бумаги, уточнили в Газпромбанке. Срок погашения выпуска — 13 июня 2022 года.

Номинал одной облигации составит 1 тыс. рублей. У клиентов не будет ограничений по объемам покупки. Бумаги будут обращаться на Московской бирже, в том числе на вторичном рынке.

«Речь не о выпуске так называемых народных облигаций, а о расширении каналов продаж биржевых облигаций банка за счет широкой розничной сети», — пояснили в пресс-службе банка.

