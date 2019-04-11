Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Сбербанк и Россельхозбанк в качестве банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Иваново», лишившегося лицензии 5 апреля 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

«Агентством выбраны два банка-агента для целей проведения максимально быстрых выплат и создания комфортных условий получения возмещения всеми категориями вкладчиков, включая юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.

Прием заявлений о выплате страховых возмещений начнется 17 апреля.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также с распределением вкладчиков по конкретным банкам-агентам будет размещено 16 апреля 2019 года на сайте АСВ и 17 апреля 2019 года в газете «Аргументы и Факты Иваново».