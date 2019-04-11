Риски формирования кредитного «пузыря» в российском банковском секторе в ближайшее время невелики, однако вероятность их реализации может возрасти к 2021 году. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства S&P Global Ratings.



«Ипотечное кредитование останется важным фактором роста банковского бизнеса и, наряду с потребительским кредитованием, обусловит повышение задолженности домохозяйств примерно до 18% ВВП к 2021 году. Мы считаем, что риски формирования кредитного «пузыря» в российском банковском секторе в ближайшее время невелики, однако вероятность их реализации может возрасти в ближайшие два года», — говорится в обзоре.



Крупнейшие банки смогут обеспечить более высокие показатели капитализации в рамках новых регулятивных требований к капиталу. При этом портфель корпоративных кредитов, вероятнее всего, увеличится в 2019 году примерно на 10%, а темпы роста кредитования физических лиц снизятся до 15—17%.



Волатильные процентные ставки и сильная конкуренция будут по-прежнему сдерживать более высокий рост прибыльности банков, считают аналитики, несмотря на то что банки продолжат искать возможности для повышения доходности за счет дальнейшего роста розничного кредитования, контроля расходов, а также увеличения комиссионных доходов.