Руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач вошел в состав правления банка и назначен на должность заместителя председателя правления. Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте финучреждения.

Кандидатура Тача прошла все необходимые согласования и была одобрена Центробанком РФ, уточняется в релизе.

К команде Альфа-Банка Майкл Тач присоединился в 2017 году. Он занимает пост руководителя розничного блока, в состав которого входит также подразделение Private Banking.

С 2008 года Тач был финансовым директором группы «Связной», а в 2013-м возглавил компанию уже в качестве генерального директора. В 2016 году он был назначен на должность исполнительного директора розничной сети «М.Видео».



Майкл Тач получил образование в Университете Мэриленда в США по специальности «экономика и финансы». Сразу после окончания университета в 1998 году он начал свою карьеру в компании GE Capital, где управлял проектами в 12 странах мира и развивал бизнес в США, Мексике и России. Работая в GE Money Bank Russia, занимал пост финансового директора.

