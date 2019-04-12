Банки вернулись к практике автоматического проставления в договорах галочек, подтверждающих согласие клиента на ту или иную сопутствующую кредиту услугу, сообщает «Коммерсант» . Так, Почта Банк был привлечен управлением Роспотребнадзора по Калининградской области к административной ответственности за типографские отметки в договоре, подтверждающие согласие клиента с его условиями, следует из материалов дела.

В индивидуальных условиях договора вместо пустых граф, в которых клиент должен был поставить галочку, в части из них уже была напечатана отметка Х. Роспотребнадзор посчитал, что таким образом банк нарушает права потребителя, и назначил штраф 5 тыс. рублей. Не согласившись с таким решением, банк подал иск в Арбитражный суд Москвы, но суд посчитал, что стандартная фраза в договоре об ознакомлении клиента с условиями и тарифами не может являться неоспоримым доказательством такого ознакомления.

Аналогичное решение в апреле 2018 года было вынесено судом на кассационную жалобу банка «Союз».

В ЦБ изданию сообщили, что в некоторых кредитных организациях в процессе заполнения заявлений на получение кредитов сотрудники банка не предоставляют клиентам возможности отказаться от дополнительных услуг, мотивируя это в том числе особенностями программного обеспечения, что, по мнению регулятора, свидетельствуют о нарушении закона «О потребительском кредите (займе)» и навязывании клиентам дополнительных услуг. В случае выявления подобных нарушений Банком России применяются предписания, штрафы.