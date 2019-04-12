Банк «Открытие» по итогам I квартала 2019 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 18,5 млрд рублей. Об этом сообщили в банке в пятницу.

«Основным драйвером роста ключевых показателей стали завершение интеграционных процессов внутри банковской группы, а также перезапуск ключевых бизнес-процессов», — поясняется в релизе.

Напомним, что с начала этого года к банку «Открытие» присоединен Бинбанк.

Объем чистых процентных и комиссионных доходов за отчетный период составил 15,9 млрд и 4,9 млрд рублей соответственно.

Кредитный портфель по юридическим лицам с начала года вырос на 48,3 млрд рублей, или 7%, и достиг 754 млрд рублей. Кредитный портфель по физическим лицам увеличился на 21,1 млрд рублей (на 10%) — до 229 млрд.

Портфель привлеченных средств клиентов по итогам I квартала существенно не изменился и составил 1,23 трлн рублей. Объем средств физических лиц на 1 апреля 2019 года равнялся 829 млрд рублей, юридических лиц — 402 млрд.



Регуляторный капитал банка «Открытие» на 1 апреля достиг 310 млрд рублей (плюс 7% с начала года). Норматив достаточности капитала Н1.0 увеличился на 3,4 процентного пункта — с 15,6% до 19%, указано в сообщении.