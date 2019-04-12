На российском кредитном рынке в краткосрочной перспективе можно ожидать исчерпания потенциала роста ипотечных ставок и умеренного снижения ставок в отдельных сегментах. Об этом говорится в комментарии Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за март.

Динамика ставок в розничном сегменте кредитного рынка в I квартале 2019 года была неоднородной, констатирует регулятор. «Продолжающееся повышение среднерыночных ставок по ипотечным кредитам сопровождалось заметным снижением ставок по автокредитованию в феврале. При этом в марте ни один крупный банк не анонсировал повышения ставок по стандартным ипотечным программам, тогда как на рынке автокредитов ряд крупных участников снизили ставки. Поэтому в краткосрочной перспективе можно ожидать исчерпания потенциала роста ипотечных ставок и умеренного снижения ставок в отдельных сегментах розничного рынка», — отмечают в ЦБ.

По данным регулятора, в феврале 2019 года годовые темпы роста розничного кредитного портфеля российских банков продолжали ускоряться, несмотря на повышение ставок по кредитам. Вклад ипотеки и потребительского кредитования в прирост розничного кредитного портфеля был сопоставим, причем сохранялась тенденция к медленному росту вклада потребительского кредитования в общий прирост. Эффект повышения кредитных ставок в последние месяцы (по меньшей мере часть кредитов, выданных в феврале, была оформлена в предшествующие месяцы, то есть при более низком уровне ставок), а также макропруденциальные меры, направленные на сдерживание отдельных сегментов розничного кредитного рынка, будут ограничивать потенциал ускорения роста розничного кредитования, полагают в Центробанке. В течение 2019 года можно ожидать стабилизации сложившихся темпов розничного кредитования или их небольшого замедления.

Ставки по корпоративным кредитам, заметно повысившиеся в январе, в феврале характеризовались неоднородной динамикой: снижение ставок по краткосрочным кредитам сопровождалось повышением ставок по операциям на более длительные сроки, указано в обзоре.

В корпоративном сегменте отмечавшаяся ранее тенденция к замещению валютных кредитов рублевыми сохранялась и в феврале (годовой прирост рублевого портфеля кредитов на начало марта составил 12,1%, тогда как портфель валютных кредитов за год сократился на 10,3%). По предварительным оценкам, в марте также наблюдался рост рублевого кредитования организаций на фоне продолжившегося сокращения валютного кредитования.



Также отмечается, что после январского скачка просроченной корпоративной задолженности, связанного с изменениями в подходах к учету банковских активов, не наблюдалось существенных колебаний данного показателя.