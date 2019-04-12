Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует сокращение числа российских банков до 400 на конец 2019 года и до 360 — на 1 января 2021 года. Об этом сообщил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев на круглом столе «Рейтинговые агентства в России: ветер перемен», организованном совместно с банковскими аналитиками и макроэкономистами.



«Если говорить о тенденциях на банковском рынке, многих волнует ситуация, что число банков сокращается. Мы ожидаем, что до конца года их останется не менее 400», — сказал Сараев, отметив, что агентство прогнозирует снижение числа кредитных организаций на российском рынке до 360 на 1 января 2021 года.

Сараев отметил, что агентство не видит в этом серьезного удара для банковской системы, так как в основном с рынка уходят игроки, которые не могут найти нишу.

«Когда мы говорим о том, что финансовый сектор сократится с 2 тысяч до 400 банков, — это не проблема того, что он сократится, это говорит о том, что он изначально слишком сильно раздут», — пояснил он.

В материалах к выступлению отмечается, что на 1 января 2019 года в России существовало около 440 банков.

При этом агентство не видит тенденции к сокращению или увеличению госсектора в банковской отрасли, доля которого сейчас составляет около 72%.

По данным Банка России, на 1 марта 2019 года в России зарегистрировано 435 банков.